Строительные предприятия Украины снизили объемы работ

Строительные предприятия Украины за январь т.г. снизили объемы работ на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 1 млрд. 478 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 2,5% – до 1224, млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 25,7% - до 1,2 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 25,8% - до 164 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 35,1% - до 7,3 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 67,8% - до 1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 82,7% от общего объема, по капитальному ремонту – 8,7%, по текущему ремонту – 8,6%.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины за 2009 год снизили объемы работ на 48,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.