Вторичка Киева подешевела на 0,3%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,30% (5 долл.) - до 1 678 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 284 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 666 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Соломенском – на 0,36% (5 долл.) – до 1 514 долл., Шевченковском – на 0,28% (6 долл.) – до 2 185 долл., Днепровском – на 0,34% (5 долл.) – до 1 380 долл., Голосеевском – на 0,28% (5 долл.) – до 1 678 долл. за 1 кв. м, Святошинском – на 0,40% (6 долл.) – до 1 392 долл., Подольском – на 0,28% (4 долл.) – до 1 551 долл., Дарницком – на 0,33% (4 долл.) – до 1 284 долл., Деснянском – на 0,38% (5 долл.) – до 1 320 долл./кв. м, Оболонском районе – на 0,27% (5 долл.) - до 1 704 долл., Печерском районе - на 0,20% (5 долл. ) – до 2 666 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,13% - до 1 675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.