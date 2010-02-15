Вторичка Донецка подешевела на 0,56%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,56%, или 6 долл., – до 1 тыс. 106 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 718 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 тыс. 408 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ленинском районе – на 0,52% (5 долл.) – до 918 долл., Буденновском – на 0,57% (5 долл.) – до 882 долл., Кировском – на 0,57% (5 долл.) – до 819 долл., Пролетарском – на 0,66% (6 долл.) – до 857 долл., Ворошиловском – на 0,52% (7 долл.) – до 1408 долл., Киевском – на 0,62% (7 долл.) – до 1146 долл., Куйбышевском – на 0,54% (5 долл.) – до 925 долл./кв. м, Петровском – на 0,64% (5 долл.) – до 718 долл./кв. м и Калининском – на 0,58% (6 долл.) – до 1088 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,41%, или 5 долл., – до 1 тыс. 107 долл./кв. м; в 2009 году снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1 102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.