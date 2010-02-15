Вторичка Днепропетровска подешевела на 0,32%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,32% - до 1 048 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 815 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 270 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Кировском районе – на 0,24% (3 долл.) - до 1 078 долл., Жовтневом - на 0,33% (4 долл.) – до 1 270 долл., Индустриальном – на 0,27% (2 долл.) - до 898 долл., Бабушкинском – на 0,41% (5 долл.) – до 1 191 долл., Красногвардейском – на 0,34% (4 долл.) – до 1 094 долл., Ленинском – на 0,37% (3 долл.) – до 815 долл./кв. м, Самарском – на 0,36% (3 долл.) - до 877 долл. и Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,25% (2 долл.) - до 871 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,06% - до 1 045 долл./кв. м, в 2009 году - снизилась на 29,51%, или 437 долл., – до 1 045 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.