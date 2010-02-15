Вторичка Харькова подешевела на 0,14%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,14% (1 долл.) – до 946 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 808 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 156 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Киевском районе – на 0,15% (2 долл.) - до 1 156 долл., Ленинском – на 0,20% (2 долл.) – до 979 долл., Коминтерновском – на 0,15% (1 долл.) - до 850 долл., Орджоникидзевском – на 0,24% (2 долл.) – до 808 долл., Октябрьском – на 0,15% (1 долл.) – до 877 долл., Московском – на 0,15% (1 долл.) - до 857 долл./кв. м и Фрунзенском районе – на 0,14% (1 долл.) - до 879 долл.

В то же время стабилизация цен на 1 кв. м квартир наблюдалась в Червонозаводском районе – на уровне 853 долл., Дзержинском районе – на уровне 1 135 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе т.г. стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году - снизилась на на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.