Вторичка Одессы подешевела на 0,37%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,37% (5 долл.) - до 1 405 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 084 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 606 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,27% (4 долл.) – до 1 606 долл., в районах Черемушки – на 0,51% (6 долл.) – до 1 189 долл., Таирово – на 0,47% (6 долл.) - до 1 345 долл., Молдаванки – на 0,32% (4 долл.) - до 1 127 долл. и в поселке Котовского – на 0,49% (5 долл.) – до 1 084 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,28% (4 долл.) - до 1 405 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 26,03% (493 долл.) - до 1 401 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.