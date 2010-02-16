За зиму из Киева вывезено свыше 130 тыс. тонн снега

С начала зимнего сезона техникой коммунальной корпорации «Киевавтодор» из столицы вывезено свыше 130 тыс. тонн снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На посыпку дорог и тротуаров израсходовано 31 тыс. 980 тонн соли, 2 тыс. 342 тонны фрикционных материалов и 20 тыс. 275 тонн песчано-солевой смеси.

Кроме того, сейчас все районные дорожно-эксплуатационные управления заготовили необходимое количество посыпочных материалов - 34 тыс. 280 тонн соли и 2 тыс. 731 тонну фрикционных материалов, сообщили в КГГА.