КГГА: в Киеве планируют построить четыре гостиницы

В этом году в Киеве предусмотрено ввести в эксплуатацию четыре новых гостиницы, из которых одна пятизвездочная, две четырехзвездочные и одна трехзвездочная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления коммунального хозяйства – начальник управления туризма, гостиничного хозяйства и курортов КГГА Николай ГРИЦЫК во время встречи с французской делегацией во главе с генеральным финансовым инспектором и координатором АДЕТЕФ по вопросам туризма и Евро-2012 Аленом БОДОНОМ.

Так, пятизвездочный гостиничный комплекс “Формант Отель Киев” разместится на ул. Набережно-Крещатицкая, 1-А. Он рассчитан на 257 номеров. Четырехзвездочные гостиницы - “Колизей” на Набережном шоссе и “Старо” на ул. Константиновская, 34 спроектированы на 30 и 35 номеров соответственно. Трехзвездочный гостиничный комплекс “ІВІS” на 213 номеров откроется на бул. Т.Шевченко, 25.

Всего, к Евро-2012 планируется открыть в столице 41 гостиницу (включая 4 вышеназванные) на 7 тысяч 923 номера, среди них 9 пятизвездочных на 2 тыс. 640 номеров; 20 четырехзвездочных на 3 тыс. 355 номеров; и 8 трехзвездочных на 1 тыс. 393 номера.

На протяжении 2011 года планируется ввести в эксплуатацию 37 гостиниц на 7 тыс. 388 номеров.

По информации Н.ГРИЦЫКА, на сегодня в Киеве действуют 152 гостиницы: 4 пятизвездочных на 931 номер; 14 четырехзвездочных на 1 тыс. 513 номеров и 19 трехзвездочных на 3 тыс. 186 номеров.

Согласно требованиям УЕФА, Киев к проведению Евро-2012 должен обеспечить 1 тыс. 950 номеров в пятизвездочных гостиницах, 4 тыс. 950 номеров в четырехзвездочных и 400 номеров в трехзвездочных гостиницах. Таким образом, если планы удастся выполнить, то у Киева будет даже профицит гостиничных номеров, то есть больше необходимого на 1 тыс. 835 номера, отметил Н.ГРИЦЫК.

Он отметил, что строительство заведений гостиничного хозяйства в городе осуществляется исключительно за счет инвестиционных средств. Учитывая это существует некоторая угроза со сроками выполнения строительства, в частности, из 41 гостиницы в 20 на сегодня еще не начались строительные работы, в 14 строительные работы начались, но проекты имеют определенные проблемы, в основном финансовые.

По информации Н.ГРИЦЫКА, с официальным туристическим оператором турнира – туристическим агентством TUI TRAVEL - для размещения в Киеве и Киевской области целевых групп УЕФА уже заключено 65 соглашений на 5 тыс. 833 номера. Предусмотрено, что ввод в эксплуатацию новых гостиниц будет сопровождаться подписанием соответствующих соглашения с TUI TRAVEL.

Представитель столичной власти также сообщил, что для расселения ожидаемых 200-250 тыс. футбольных болельщиков будут задействованы также двузвездочные гостиницы, общежития, в частности, студенческие, теплоходы и 56 санаториев в двух санаторно-курортных зонах под Киевом (Конча-Заспа и Пуща-Водица).

Также власти Киева рассчитывает, что часть гостей расселится в частном секторе, поскольку, например, на сегодня ежедневно в городе в аренду сдают около 30 тысяч квартир. Также власти изучают возможность монтирования в столице разборных домиков для проживания болельщиков.

Кроме того, напомнил Н.ГРИЦЫК, будут обустроены два больших палаточных городка.