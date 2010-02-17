TUI Travel заключило более 80% договоров на размещение

По состоянию на 1 февраля т.г. официальный туристический оператор Евро-2012 – агентство TUI Travel заключило договора на размещение в 12 506 номерах, что составляет более 80% от требуемых УЕФА 15 555 номеров в 3-4-5-звездочных гостиницах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая сектором по вопросам инфраструктуры размещения и туристических программ Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата Кабинета Министров Украины Наталья ПАРУБЕЦ ходе третьего ежегодного международного Hospitality Industry Forum.

Она уточнила, что договоры подписаны на номера в действующих гостиницах, которые были проинспектированы TUI Travel и подтвердили соответствие заявленной категории.

Н.ПАРУБЕЦ добавила, что гостиницам были даны рекомендации относительно стоимости проживания, которая должна соответствовать средним европейским ценам.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, были ли снижены цены на проживание в гостиницах, с которыми TUI Travel заключило договора, на период проведения чемпионата, она ответила: «Гостиницы в основном замораживали цены».

По данным Н.ПАРУБЕЦ, в Киеве из требуемых УЕФА 7 300 номеров в 3-4-5-звездочных гостиницах были подписаны договоры на размещение в 5 812 номерах, что составляет 80% от требуемого, в Донецке – около 60% (подписаны договора на размещение в 1744 номерах из 2945 требуемых), во Львове – 91,5% (подписаны договора на размещение в 2329 номерах из 2545 требуемых), в Харькове – 94,8% (подписаны договора на размещение в 2621 номере из 2765 требуемых).

Представительница координационного бюро также сообщила, что в этом году в Киеве ожидается ввод в эксплуатацию 547 номеров в четырех гостиницах: 5-звездочной Fairmont Grand Hotel Kyiv на 257 номеров по ул. Набережно-Крещатицкой, 1а, 4-звездочной гостинице на 42 номера на Оболонской набережной, 4-звездочной гостинице «Старо» на 35 номеров по ул. Константиновской и 3-звездочном гостиничном комплекс Ibis на 213 номеров по бульвару Тараса Шевченко, 25.

Н.ПАРУБЕЦ отметила, что дефицит номеров в 5-звездочных гостиницах планируется покрывать за счет реконструкции и модернизации существующих гостиничных комплексов, а также за счет изменения целевого назначения объектов, находящихся в процессе строительства. В частности, бизнес-центр «Столичный» будет перепрофилирован в 5-звездочный гостиничный комплекс.

Она добавила, что до конца 2010 года – первой половины 2011 года ожидается ввод в эксплуатацию 1024 номеров в Киеве, 1764 номеров в Донецке, 1259 номеров во Львове, 637 номеров в Харькове. При этом до конца 2011 года ожидается ввод в эксплуатацию еще 1862 номеров в Киеве, 317 номеров в Донецке, 90 номеров во Львове и 254 номеров в Харькове.

Н.ПАРУБЕЦ уточнила, что сегодня наиболее активно идет процесс подписания договоров на размещение во Львове, а наибольшие проблемы имеются в Донецке.