Коммунальный фронт: нужна разработка реформ ЖКХ на местах

Отсрочка проведения выборов в местные советы – это позитивный шаг, который позволит городским политическим элитам подготовить более реальные предложения для своих избирателей, основанные на программах реформирования городской инфраструктуры и улучшения качества жизни - считает лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, начало избирательной компании в регионах, которая уже набирала обороты, выявила массовость голословных, невыполнимых обещаний претендентов на власть и отсутствие здравых предложений.

«Более того, многие не понимают, что горожанам при выборе мэров, а также депутатов своих городов и районов не интересно, что они думают о НАТО или о статусе русского языка. Людей больше волнует, что и как для них сделает претендент на власть в практической плоскости: улучшит качество коммунальных услуг, приструнит распоясавшиеся ЖЭКи, наведет порядок на улицах, дворах и подъездах, обеспечит постоянную горячую воду и тепло, отремонтирует дороги и решит многие другие актуальные проблемы», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера «Коммунального фронта», реальных предложений – считанные единицы, хотя практически каждый город нуждается в реформировании своей коммунальной инфраструктуры.

«Если центральная исполнительная и законодательная власть не могут обеспечить нормальные правила игры в коммунальном секторе в интересах простых граждан, то это должны сделать местные политические деятели для своих городов и их жителей. Поэтому отсрочка проведения выборов им только на руку – у них еще есть время, чтобы разработать реальные предложения для своих избирателей в сфере коммунальных реформ, чтобы потом реализовать их на практике», - считает В. ЯКОВЕНКО.