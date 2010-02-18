В Польше недвижимость продают на 20-30% дешевле

Недвижимость в Польше, несмотря на значительное падение цен за последние два года, остается слишком дорогой для большинства поляков, что стимулирует продавцов снижать цены еще на 20-30% от заявленных.

Как передает корреспондент УНИАН, это признают посредники на рынке, которые, впрочем, сообщают разные данные о скидках.

Главный акционер специализирующейся на продаже столичной недвижимости компании AD. Drągowski Лех ДРАГОВСКИЙ сказал в эфире TVN CNBC Biznes, что многие продавцов оценивают свои квадратные метры намного выше, чем они действительно стоят, и не идут на уступки.

«Есть очень много дорогих предложений, но они не находят покупателей. Более того, никто даже не хочет смотреть на такие квартиры», - сказал он.

По оценкам Л. ДРАГОВСКОГО, разница между заявленной ценой и ценой продажи недвижимости на данный момент составляет около 30%.

Агентство Home Broker оценивает максимальную разницу между заявленными и реальными ценами во всей Польше в 20%, а в Варшаве - 14%.

В других регионах страны покупатель может выторговать около 5-6% от заявленной цены.

По данным отчета Gfk Polonia i Nowy Adres, в прошлом году 20% поляков, желающих купить квартиру, отказались от этой идеи. При этом 40% из них назвали причиной своего решения слишком дорогое жилье, а более 20% - дорогой кредит (ставка ипотечного кредита в национальной валюте в Польше составляет от 5,5 до 8% - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 г. недвижимость в Польше после нескольких месяцев стабилизации, наступившей после двух лет сползания цен, продолжила дешеветь.

Справка УНИАН. Польская недвижимость, цены на которую стремительно росли благодаря массовому ипотечному кредитованию до 2007 года, уже подешевела к пиковым значениям от 10% до 30%.

По данным посредников рынка недвижимости, средняя заявленная цена квадратного метра в Варшаве составляет около 3 тыс. долл., в Кракове - 2,5 тыс. долл., в Познани и Вроцлаве - около 2 тыс. долл., в Лодзи - 1,5 тыс. долл. (по курсу 2,9 зл./долл).