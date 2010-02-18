Количество сделок по аренде жилья в Киеве снизилось

Количество сделок по аренде жилья в Киеве, заключенных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane, в январе т.г. по сравнению с январем 2009 год снизилось на 27% - до 221 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, доля сделок в сегменте от 2 тыс. долл. в месяц составила 7,2% от общего количества.

В агентстве пояснили, что меньшее число сделок в январе этого года связано с тем, что стоимость аренды не падает, поэтому меньше возможностей найти более дешевое жилье, тогда как в январе 2009 года большее количество сделок объяснялось тем, что 80% арендаторов съезжали в более дешевые объекты.

По данным генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, капиталовложения в рынок аренды в январе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 46,2% и составили 264,383 тыс. долл.

В агентстве отметили, в январе т.г., по сравнению, с январем 2009 года, количество сделок купли-продажи вторичного жилья увеличилось на 53%. Из общего количества сделок купли-продажи доля объектов в ценовой категории дороже 200 тыс. долларов составила 12,3%, что на 3,8% превысило показатель января 2009 года.

В январе т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, объем капиталовложений в покупку жилья на вторичном рынке столицы увеличился на 46,8% и составил 21,5 млн. долл.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В агентстве работает более 450 риелторов