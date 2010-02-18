Бортничская станция аэрации не выдержит весеннего паводка

В Блоке Кличко предостерегают, что защитные сооружения Бортничской станции аэрации не выдержат весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока, отметив, что сегодня депутаты Киевсовета Виталий КЛИЧКО, Наталия НОВАК, Иван ПЛАЧКОВ и Анатолий КОВАЛЕНКО осмотрели технические сооружения, ознакомились с работой Бортничской станции аэрации и пообщались с ее руководством.

«Защитные сооружения станции не выдержат весеннего паводка. Дамбу прорвет уже через месяц. На этом сходятся все эксперты. В случае аварии, нас ожидает загрязнение грунтовых вод, нечистоты попадут в Днепр. 25 млн. людей, живущих ниже по руслу реки, могут оказаться в зоне экологической катастрофы», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Политик предупреждает, что условия, в которых сегодня работает Бортничская станция аэрации, - катастрофические. “Это предприятие – мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент”, - сказал он.

«Состояние коллекторных труб поражает. Их просто нельзя эксплуатировать. Для киевлян скоро будет большой роскошью сходить в туалет – канализационная система не будет работать и все стоки пойдут в Днепр», - сказал В.КЛИЧКО.

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевсовете требует от столичной власти немедленно обратить внимание на критическое состояние Бортничской станции и выделить средства, необходимые, хотя бы, для недопущения аварии. Это вопрос депутаты будут поднимать на следующей сессии Киевсовета.

«Вместо того, чтобы заниматься приватизацией рынков и раздачей земли, киевская власть должна решать безотлагательные вопросы обеспечения жизнедеятельности города», - добавил В.КЛИЧКО.