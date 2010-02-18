Суд привлек к делу “Элиты-Центр” 6 компаний и Днепровскую РГА

Печерский районный суд Киева привлек в качестве гражданских ответчиков в рамках уголовного дела шесть компаний, которые принадлежали организатору аферы «Элита-Центр» Александру ВОЛКОНСКОМУ, а также Днепровскую районную в г. Киеве госадминистрацию.

Об этом сообщили УНИАН в Общественной организации «Центр правозащиты», которая объединяет инвесторов "Элита-Центр".

В частности, суд привлек в рамках уголовного дела гражданскими ответчиками ООО «Марс-1»; ООО «БМУ «Хімбуд»; ЗАО «Будівельно-інжинірингова компанія БІК»; ООО «Науково-дослідний центр Прогрес»; ООО «Компанія «Еліта-будінвест»; ООО «АБФ».

Между тем суд отклонил ходатайство потерпевших привлечь в качестве гражданского ответчика еще одну компанию - ТОВ «Ромбудінвест».

«Пострадавшие с удовлетворением восприняли такое решение суда», - отметил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО.

Он выразил надежду, что суд за счет активов этих компаний обеспечит выполнение приговора в части компенсации их материальных убытков.

«Использование активов компаний афериста позволит снизить нагрузку на местный и государственный бюджеты при компенсации материальных убытков потерпевшим», - считает Ю.ФЕДОРЕНКО.

Как сообщалось, потерпевшие выражали неудовлетворенность усилиями правоохранительных органов по поиску украденных мошенниками денег и просили суд отправить дело на дорасследование. Однако суд счел их доводы неубедительными и отказал потерпевшим.

Ранее заместитель Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК сообщал, что деньги, украденные организаторами аферы у инвесторов, были переправлены в оффшорные зоны. «Мы отслеживали банковские проводки, но следы денежных средств потерялись», - сказал В.ИЛЬЧУК.

С 11 февраля 2010 года в Печерском районном суде Киева проходят слушания уголовного дела А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) - одного из организатора аферы «Элита-Центр».

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. долл.