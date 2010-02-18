Реконструкция «Олимпийского» финансируется вовремя

Реконструкция НСК «Олимпийский» финансируется вовремя и в соответствии с необходимостью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК в ходе осмотра реконструкции спорткомплекса.

По его словам, на январь-март т.г. запланировано финансирование реконструкции спорткомплекса в размере 250 млн. грн., уже поступило заказчику около 150 млн. грн., а завтра ожидается поступление следующей очереди финансирования.

«Таким образом, до конца февраля вопрос финансирования на три месяца будет закрыт», - сказал он.

И.ВАСЮНИК добавил, что вчерашним решением правительства было дано поручение выполнить постановление №73 от 28 января 2010 года, которым предусматривалось выделение средств на строительство и реконструкцию объектов к Евро-2012, в частности, 250 млн. грн. – на реконструкцию НСК «Олимпийский», 36,6 млн. грн. - на реконструкцию стадиона коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист», 90 млн. грн. - на развитие аэропорта «Донецк», 43 млн. 580 тыс. грн. - на развитие международного аэропорта «Борисполь», 21 млн. грн. - на развитие международного аэропорта «Львов».

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство по вопросам семьи, молодежи и спорта призывало Кабинет министров Украины своевременно и ритмично финансировать реконструкцию НСК «Олимпийский» в 2010 году.

«Я хотел бы обратиться к правительству относительно своевременного и ритмичного финансирования в 2010 году реконструкции НСК «Олимпийский». Необходимо сегодня завершить оплату выполненных работ в 2009 году, а также в 2010 году провести авансирование выполнения работ по навесу, остаток по постановлению Кабинета министров – 200 млн. грн. А также в первом квартале профинансировать «Киевгорстрой» для выполнения строительно-монтажных работ. Есть решение правительства, его необходимо выполнить», – подчеркивал заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Сергей ДРАЧ.