АТКУ: Ивано-Франковск показал способ решения проблем

Ивано-Франковский горсовет демонстрирует позитивный пример остальным городам Украины, как надо цивилизованно решать проблему тепла в квартирах горожан, упорядочивая установку индивидуального отопления, а не запрещая его.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, действия городских депутатов в вопросе индивидуального отопления носят комплексный характер, и их последнее решение о ежегодном выделении из городского бюджета 300 тыс. грн. для помощи льготным категориям населения в установлении индивидуальных систем отопления подтверждает это.

По мнению лидера АТКУ, это логическое продолжение принятых в марте 2009 года Ивано-Франковским горсоветом решений, которые упорядочивали установку систем автономного отопления в жилых домах, оптимизировали затраты на теплоснабжение и привели к рациональному использованию тепловой энергии в городе.

«300 тысяч в год – это, конечно, не так много, как кажется – всего 200 квартир в год, но сам факт того, что депутаты работают над этой проблемой и изыскивают возможности обеспечивать качественным теплом малообеспеченные семьи, заслуживает уважения и подражания. Тем более, что ивано-франковцы не останавливаются на этом и разрабатывают программу кредитования жителей города на установку автономки. Такие комплексные программы, решающие проблемы теплоснабжения городов – яркий ответ на все «аргументы» противников автономки, разбивает все надуманные мифы об этом виде отопления», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.