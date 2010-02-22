Антикризисные меры КМУ приведут к перебоям с отоплением

Антикризисные меры правительства в ЖКХ приведут к массовым перебоям с отоплением и горячей водой для населения.

Такое мнение высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя законопроект Кабинета Министров «Об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

При этом лидер «Коммунального фронта» призвал народных депутатов и профильный комитет ВР отклонить данный законопроект, который только ухудшит ситуацию в коммунальной сфере. По его мнению, правительство в очередной раз подошло к решению проблем не с позиции граждан Украины – потребителей жилищно-коммунальных услуг, а исходя из пожеланий монополистов, предоставляющих эти услуги.

«Одно из ключевых предложений – отказ о начислении пени за потребленный, но неоплаченный газ предприятиями теплокоммунэнерго – это еще одна вольница для монополистов, которая в конечном итоге ударит по простым людям и только усугубит ситуацию в коммунальной теплоэнергетике страны. Надо учитывать, что начисление пени за просроченные платежи остается едва ли не единственным фактором, который принуждает предприятия теплокоммунэнерго прилагать все усилия для покрытия своих долгов. Теперь же этого тормоза у них не будет, а газоснабжающим организациям останется единственный инструмент принуждения – понижение давления газа или полное прекращение его подачи до полной оплаты долга. Только вот страдать от таких антикризисных мер будут простые люди, которые честно платят по коммунальным счетам. Поэтому в случае принятия депутатами этого проекта можно прогнозировать моментальную волну массовых отключений тепла и горячей воды в квартирах украинцев», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что такая ситуация с долгами в коммунальной сфере – следствие недальновидной политики профильного министерства, которое продолжает холить и лелеять монополистов в ЖКХ в ущерб интересам простых людей, не замечая пагубности своей политики, основанной на протекционизме, а не на реформировании отрасли.