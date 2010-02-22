Кабмин предлагает введение временной администрации

Кабинет министров предлагает предусмотреть возможность введения временной администрации на предприятиях водо- и теплоснабжения.

Об этом говорится в законопроекте №6081 от 17 февраля т.г. “Об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства”, размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, временная администрация может быть введена в случае нарушения предприятием питьевого водоснабжения или теплоснабжения законодательства, порядка, правил, стандартов, нормативов и норм в соответствующей сфере или ведения деятельности, которая привела к возникновению угрозы прекращения водо-, теплоснабжения, угрозы возникновению чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера или неспособности предприятия возобновить свою хозяйственную деятельность.

Основаниями для назначения временной администрации является принятие Министерством ЖКХ решения о лишении субъекта хозяйствования лицензии, непроведение на протяжении последних трех месяцев оплаты 50% и более своих просроченных обязательство по договорам о поставках природного газа для предоставления услуг населению, наличие предпосылок для возникновения катастрофы техногенного или природного характера, дестабилизация финансового положения.

Срок полномочий временной администраций не может превышать шести месяцев, а в исключительных случаях действие полномочий администрации может продлеваться на срок не более одного года.

Законопроектом также предлагается установить, что государственный надзор в сфере тепло- и водообеспечения осуществляет Государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая уполномочена проводить проверки предприятий и применять к ним штрафные санкции.