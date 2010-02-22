Кабмин предлагает запретить пеню и штрафы на долги за газ

Кабинет министров Украины предлагает временно запретить начисление пени и применение штрафных санкций предприятиям – исполнителям жилищно-коммунальных услуг на сумму их задолженности перед газоснабжающими компаниями за потребленный газ.

Об этом говорится в законопроекте (№6081 от 17 февраля т.г.) “Об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства”, размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, также предлагается ввести специальный режим налогообложения коммунальных предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. В частности, планируется разрешить предприятиям не уплачивать в бюджет сумму НДС на стоимость поставленных услуг, а зачислять ее на специальный казначейский счет и использовать на внедрение энергосберегающих технологий, модернизацию основных фондов и т.д.

При этом правительство предлагает ввести штрафы для граждан (от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан) и должностных лиц (от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан) за нарушение правил пользования помещениями в жилых домах и общежитиях и содержания жилых домов и придомовых территорий, а также за самовольное переоборудование и перепланировку жилых домов и жилых помещений, использование их не по назначению, порчу жилых домов, помещений и их оборудование.

Среди прочих антикризисных мер, предлагаемых правительством для преодоления кризисных явлений в ЖКХ, - введение штрафов для граждан (от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан) и для должностных лиц (от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан) за уклонение от заключения договора на предоставление услуги по вывозу бытовых отходов.

Документом также предлагается наделить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию правом рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере ЖКХ и налагать штрафы.

Уклонение от выполнения требований инспекции влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан (от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан) и должностных лиц (от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

В законопроекте предлагается согласовывать назначение и увольнение руководителей предприятий-субъектов естественных монополий по водо- и теплоснабжению с органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.