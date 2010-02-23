Строительно-сберегательные касы будут выдавать кредиты на жилье

Кабинет министров утвердил Концепцию развития жилищной кооперации и внедрения жилищных строительно-сберегательных касс в Украине.

Текст распоряжения №243-р от 17 февраля т.г. опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, концепция предусматривает решение проблемы путем развития жилищной кооперации и внедрения жилищных строительно-сберегательных касс, которые вместе с ипотечным кредитованием должны стать эффективными составляющими механизма обеспечения граждан жильем.

Жилищно-строительная касса – это финансовое учреждение, деятельность которого связана с привлечением вкладов физических лиц, предоставлением вкладчикам кредитов для улучшения их жилищных условий с государственной поддержкой в виде премий на взносы.

Жилищный кооператив – добровольное объединение граждан и/или юридических лиц, сложившееся на основе членства с целью удовлетворения потребностей граждан в жилье путем совместного участия за счет собственных средств в приобретении, реконструкции и дальнейшем содержании многоквартирного жилого дома.

С целью определения правовых, организационных и экономических принципов деятельности этих институтов планируется разработать законопроекты «О жилищной кооперации» и «О жилищных строительно-сберегательных кассах».

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией этой концепции, осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

Министерствам и другим органам исполнительной власти поручено подать в двухнедельный срок Министерству по вопросам ЖКХ предложения о реализации этой концепции для разработки и предоставления в месячный срок Кабмину плана соответствующих мероприятий.