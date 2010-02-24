Коттеджи в пригороде Киева подешевели

Средневзвешенная стоимость домовладений в пригороде Киева в январе т.г. снизилась на 0,7% - до 1 582 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с января 2009 года уровень цен на дома в долларовом эквиваленте снизился на 30,4%.

Как сообщается в отчете, в январе т.г. на рынке жилых домов количество предложений увеличилось на 8,5% относительно декабря 2009 г. и составило 1 441 объект.

По данным портала, средневзвешенная цена предложений 664 домовладений в Киеве в январе т.г. составила 2 496 долл./кв. м., минимальная средняя цена наблюдалась в Деснянском районе – 1 423 долл./кв. м., а максимальная средняя цена в Печерском районе составила 5 037 долл./кв. м.

В отчете проанализировано 1 441 домовладение в пригороде Киева, 664 домовладений в Киеве. Отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.