В Киеве частично обрушился памятник-символ города (Фото)

В Киеве на набережной Днепра по неизвестной причине частично обрушился памятник мифическим основателям города – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди.

Обрушились часть ладьи с фигурами братьев Щека и Хорива, сообщает "Газета по-киевски".

Как сообщил изданию Павел ЯСИНА, главный инженер «Киевзеленстроя» - организации, в чьем ведении находится территория, где расположен памятник, - обрушение было замечено вчера после 18.00. Причины происшествия неизвестны.

Памятник в честь основателей Киева был установлен в 1982 году (к празднованию 1500-летия Киева - ред. ). Скульпторы В. З. Бородай, Н.М. Ферещенко.

Хорив, Кий, Щек и сестра Лыбедь по преданиям, отразившимся в русских летописях XI-XII вв., являлись князьями в племенном объединении полян и основателями трех поселений, позже составивших город Киев.