МинЖКХ призывает подготовить объекты питьевой воды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины призывает местные власти обратить внимание на объекты питьевого водоснабжения в связи с возможностью весенних наводнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО на пресс-конференции в правительстве.

В частности, он призвал местные власти обратить внимание на наиболее рисковые моменты и готовиться к потенциальным угрозам в ряде сфер ЖКХ.

«Под риском могут быть объекты питьевого водоснабжения – и сегодня на правительстве подготовлены постановления, чтобы мы предусмотрели средства на возобновление питьевой воды в пострадавших населенных пунктах», - сказал он. В частности, по словам министра, необходимо заготовить реагенты, реактивы для очищения, обеззараживания воды. Кроме того, он призвал местные органы власти немедленно обратить внимание на функционирование систем сточных канализаций в населенных пунктах в условиях возможных паводков.

“Именно скорость ухода этой воды и есть гарантией минимизации возможного вреда”, - отметил он. По словам А.КУЧЕРЕНКО, состояние систем сточных канализаций крайне неудовлетворительные, в первую очередь, в Киеве.

Также министр отметил, что необходимо обратить внимание на работу гидротехнических сооружений и водоотводов, в первую очередь, на полигонах твердых бытовых отходов и кладбищах. Кроме того, необходимо обеспечить стабильную работу общественного транспорта путем откачки воды в низинах, где проходят трамвайные и троллейбусные линии.

В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА сообщил, что решением правительства, которое сегодня принято относительно осуществления мер по комплексному обеспечению функционирования инфраструктуры населенных пунктов, которые попадут, по прогнозам, в зону подтопления, местным органам власти буде выделено около 16 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров выделил из резервного фонда 175 млн. грн. на реализацию противопаводковых мероприятий.

За счет этих средств предусматривается профинансировать работы по обеспечению пропуска льда и трансграничных вод днепровского и деснянского каскадов, выполнению санитарно-эпидемиологических мероприятий для обеспечения надлежащего качества питьевой воды в паводковых регионах, также надлежащего состояния гидротехнических сооружений и сточной канализации.