Количество сделок купли-продажи жилья достигло 10-летнего минимума

В Киеве в январе количество сделок купли-продажи вторичного жилья достигло минимума за последние 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

По его данным, на рынке вторичного жилья Киева в январе этого года было заключено 300-350 сделок купли-продажи.

«Это самый низкий показатель за последние 10 лет, даже по сравнению с 2009 годом», - добавил он.

А.РУБАНОВ отметил, что в январе 2009 года на вторичном рынке жилья Киева было зафиксировано чуть больше 1 тыс. сделок.

По его мнению, в феврале т.г. ожидается увеличение количества сделок, что связано с повышением покупательской активности (количество звонков в агентства недвижимости от потенциальных покупателей жилья увеличилось в 2-3 раза).

По данным вице-президента Международной федерации недвижимости «FIABCI-Украина» Александра БОНДАРЕНКО, в 2009 году количество сделок по жилой недвижимости снизилось на 37% по сравнению с 2008 годом, причем из общего количества сделок только 50% составили сделки по покупке жилья, остальную долю занимают сделки по наследованию, обмену и т.д.

А.БОНДАРЕНКО отметил, что по данным крупных агентств недвижимости Одессы, Харькова, Львова, Киева и Чернигова, за декабрь 2009 года – январь т.г. количество сделок в сегменте жилой недвижимости составило около 10% от сделок, заключенных в докризисный период (декабрь 2006 – январь 2007 года).

«Рынок по количеству сделок упал на 90%», - добавил он.

В свою очередь директор компании Realty House Генрих ЛЮДКЕВИЧ отметил, что сегодня в Ужгороде, Тернополе, Львове наблюдается небольшой рост цен предложения жилья, но при этом увеличения транзакций не наблюдается. По его мнению, небольшой рост цен объясняется тем, что в этот период «заробитчане» возвращаются из-за границы и занимаются решением своих жилищных вопросов.

При этом А.РУБАНОВ подчеркнул, что цены предложений отличаются от цен продажи жилья. Сегодня дисконт при покупке жилья доходит до 20-30% (раньше - 5-10%).

По мнению А.БОНДАРЕНКО, в условиях отсутствия позитивных ожиданий населения сделки по покупке жилья – это скорее ситуативное решение жилищных вопросов (связанные с женитьбой, получением наследства и т.д.), и существенно повлиять на рынок они не могут.