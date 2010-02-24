Эксперты: стабилизации рынка недвижимости ожидать не стоит

В ближайшие полгода не стоит ожидать стабилизации рынка недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции вице-президент Международной федерации недвижимости «FIABCI-Украина» Александр БОНДАРЕНКО.

«В ближайшие полгода депрессивное состояние экономики не будет преодолено и рынок недвижимости не выйдет из кризисного состояния. Роста количества транзакций, а также роста цен я бы не ждал», - сказал он.

При этом президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ отметил, что характерной особенностью рынка недвижимости на сегодняшний день является отсутствие рынка как такового.

«В ближайшие полгода не стоит ожидать каких-то стабилизирующих факторов, которые бы вселяли надежду на то, что рынок недвижимости восстановится», - сказал он.

А.РУБАНОВ отметил, что на рынке жилья в течение года особых изменений не произойдет.

«В течение года мы будем наблюдать колебания (стоимости жилья - УНИАН) как в одну, так и в другую сторону на уровне 10-15% по разным сегментам», - сказал он.

При этом президент ССНУ добавил, что больше всего от кризиса пострадал сегмент жилья бизнес-класса.

В то же время, по мнению А.РУБАНОВА, рынок коммерческой недвижимости наиболее близок к стабилизации.

Он отметил, что последние 3-4 месяца наблюдается стабилизация уровня ставки капитализации объектов коммерческой недвижимости на уровне 6-7%.

А.РУБАНОВ считает, что дно на рынке коммерческой недвижимости уже пройдено. «Когда ставка капитализации приблизится к 8%, недвижимость начнут покупать», - добавил он.

Президент ССНУ уточнил, что после восстановления рынка коммерческой недвижимости стоит ожидать стабилизации на рынке жилья, особенно в эконом-сегменте.

По оценкам А.РУБАНОВА, в ближайшие 1,5-2 года рассчитывать на стабилизацию рынка земли не приходится. Он добавил, что сегодня цены на земельные участки доходят до уровня 2007 года.

При этом А.БОНДАРЕНКО добавил, что рынок земли - это наиболее переоцененный сегмент, в котором кривая падения еще не дошла до уровня выравнивания.

В то же время, по мнению эксперта, последним из кризиса выйдет рынок загородной недвижимости, поскольку на сегодня около 90% строек в Киевском регионе, Одессской области и Крыму заморожено.

«Рынок недвижимости первым входит в кризис и последним выходит из него», - подытожил он.