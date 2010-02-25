«Львовводоканал» отключают от электроснабжения

Сегодня за долги началось отключение от электроснабжения Львовского городского коммунального предприятия «Львовводоканал».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ЛГКП «Львовводоканал» УлЬяна ГОРБАТАЯ, на данный момент энергетики уже отключили от электроснабжения административный корпус ЛГКП «Львовводоканал», в частности, абонентский отдел, который осуществляет прием населения.

«Кроме того, - сообщила она, - энергетики поехали на наши насосные станции: «Сыхив», «Карачынив», «Довгая». Если прекратят работу эти насосные станции, то без воды останутся Сыхивский и Лычакивский районы Львова».

«Старых долгов перед энергетиками мы не имеем. Однако действительно не придерживаемся графика оплаты текущих начислений. На это есть несколько причин. В первую очередь, с переходом на круглосуточный режим работы насосных станций мы потребляем больше электроэнергии, следовательно, начисления увеличились до 8 млн. грн. В то же время, уровень оплаты львовян неудовлетворителен. В январе мы получили только 6,6 млн. грн. (78% от начисленного). По состоянию на сегодняшний день львовяне оплатили только 60%. Следовательно, удастся ли нам рассчитаться с энергетиками и удержать круглосуточный график подачи воды полно зависит от жителей Львова», – заявил УНИАН директор ЛГКП «Львовводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Сегодня Львовский городской совет обратился к львовянам с просьбой «срочно оплатить свои текущие платежи и долги за воду».

Как сообщал УНИАН, 24 февраля «Львовоблэнерго» сообщило об отключении с 25 февраля электроснабжения ЛКП «Львовводоканал» в связи с задолженностью за потребленную электрическую энергию.