Эксперты ожидают, что Янукович предложит реформы ЖКХ

Эксперты ожидают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшие дни предложит кардинальные реформы ЖКХ в интересах простых украинцев.

Об этом УНИАН сообщил лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его мнению, В. ЯНУКОВИЧУ следует «приземлиться» и безотлагательно приступить к решению проблем простых украинцев.

«К сожалению, в инаугурационной речи Президента не прозвучали конкретные слова о будущих действиях нового главы государства. Борьба с коррупцией, экономическое процветание, социально-экономический рост, языковой вопрос и проблемы НАТО, ЕС или ЕЭП – все это политико-философская абстракция, которая далека от конкретных каждодневных проблем и интересов украинцев. Люди ждут позитивных изменений, которые они смогут ощутить на себе лично, а не по отчетам статистики», - заявил общественный деятель.

По его словам, одна из ключевых проблем Виктора Януковича – отсутствие так называемой национальной идеи, которая могла бы консолидировать украинское общество.

«Новый Гарант конституции ее так и не сформулировал. Более того, даже не очертил ее контуры, хотя это необходимо в первую очередь самому Президенту, не говоря уже о простых украинцах, которые устали ждать улучшения жизни», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер КФ отметил, что у новоизбранного Президента не так много времени для «раскачки» и реализации конкретной доктрины развития сферы ЖКХ.

«Мы надеемся, что в уже ближайшие дни Виктор Янукович предложит не просто план развития страны, а кардинальные реформы, в которых будет и реформа ЖКХ в интересах простых украинцев, и механизм упрощения ведения бизнеса, и демонополизация экономики, которая во многом тормозит развитие страны и множество других необходимых шагов», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.