АТКУ: украинцы добиваются установки автономного отопления

Украинцы уже выиграли боле тысячи судов на право установить в своих квартирах индивидуальное отопление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ).

Как заявил лидер АТКУ Виталий ЯКОВЕНКО, «большинство судов признает право граждан не пользоваться отвратительными услугами теплоснабжения и отказываться от них в пользу индивидуального отопления. Соответственно, всяческие запреты и отказы властей на такое право граждан признаются незаконными».

По мнению В.Яковенко, количество подобных решений будет расти в прогрессии, так как людей, уставших от беспредела монополистов-производителей тепла, становится все больше.

При этом лидер АТКУ подчеркнул, что массовость позитивных решений по «автономке» в судах низшей инстанции должна стать «путеводной звездой» для Высшего Административного Суда Украины, который приступает к рассмотрению дела о признании незаконным Приказа Минрегионстроя и ЖКХ №169 «О Порядке отключения от систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения», которым запрещаются отключения от ЦО и ГВП отдельных квартир.

Решение об открытии кассационного рассмотрения дела ВАСУ было утверждено 15 января 2009 года за номером №К-54017/09.