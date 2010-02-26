Местные власти искусственно сдерживают создание ОСМД

Органы местного самоуправления искусственно сдерживают процесс создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, комментируя ситуацию, когда жилые дома, где созданы ОСМД, возвращаются к управлению ЖЭКами.

«Этот процесс искусственно сдерживается органами местного самоуправления, в первую очередь в крупных городах, в городе Киеве. Им невыгодно иметь альтернативную, конкурентную форму управления. Именно поэтому для системы коммунальных ЖЭКов и бесплатные помещения, и политика льгот, которая через систему ЖЭКов финансируется, а через другие не финансируется. То есть искусственно создается существующая сегодня монополия», - сказал министр.

По мнению А.КУЧЕРЕНКО, для исправления этой ситуации будет применяться подход, который предусматривает соответствующие действия со стороны Антимонопольного комитета, Государственной жилищно-коммунальной инспекции. В то же время проблемой он назвал очень слабое вовлечение людей в процесс повышения их сознательности как собственников жилья.

«Мы зафиксировали приватизационными актами право собственности на квартиру, но дом на сегодня ничей. Формально он на балансе коммунальных ЖЭКов, но они не хотят их, потому что поняли – тот, у кого дом на балансе, должен финансировать. Но он еще не стал совместной собственностью людей. Это создает колоссальную проблему для дальнейших реформ», - подчеркнул министр.

Он добавил, что ОСМД – это не панацея, а механизм, который объясняет, как принимать решения и воплощать их в жизнь, как привлекать инвестиции, как накапливать средства на амортизацию, которые потом пойдут на капитальный ремонт дома.

По данным министерства, по состоянию на 1 января 2010 года в Украине насчитывалось 10232 объединений совладельцев многоквартирных домов, что составляет более 13% жилых домов высотностью 5 и больше этажей. В 2009 году в Украине создано 1566 ОСМД. Наивысшие показатели по созданию ОСМД - в Донецкой (505), Днепропетровской (102), Львовской (119) областях.