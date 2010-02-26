Министр ЖКХ за возобновление жесткого госрегулирования

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО выступает за возобновление более жесткого государственного регулирования рынка отопления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Если у вас отдельный коттедж, выбирайте любой возможный способ отопления – электроэнергия, газ, тепловые наносы. Если это совместное проживание, то тут никогда не будет полной либерализации. Как минимум, тут должны приниматься коллективные решения, потому что иначе за ваше индивидуальное решение будут отвечать остальные. Очень печальный опыт Ужгорода, Лесного (Кировоградская обл.), других городов, которые пошли эти путем, просто может стать национальной катастрофой. Такую катастрофу проходила Армения, Грузия, Болгария, в которых неуправляемо отпустили этот процесс. Именно поэтому я сегодня выступаю за срочное возобновление более жесткого государственного регулирования рынка теплообеспечения», - сказал он.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что если часть людей будет переходить на индивидуальные системы отопления, то на остальных будет ложиться большая нагрузка.

«Но это не проблема людей, это проблема государства и органов местного самоуправления – до сих пор мы пытаемся за счет искусственного сдерживания цен на газ, дифференциации цен на газ как-то удержать эту ситуацию. Нет другого пути, кроме срочной модернизации системы теплоэнергетики», - пояснил он.

По мнению министра, для того, чтобы привлечь средства в модернизацию системы теплоэнергетики, следует возобновить систему государственного регулирования: контроль над тарифами, разработка и утверждение программ модернизации, привлечения дешевых долгосрочных инвестиций и контроль над инвестициями.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что, к примеру, в Стокгольме и Копенгагене на определенных территориях законом запрещен переход с централизованного на индивидуальное отопление. «И в этом есть глубокий смысл», - добавил он.

Министр считает, что рынок теплообеспечения никогда не станет полностью либеральным, потому что речь идет не только об обеспечении теплом отдельных квартир, но и целых населенных пунктов.