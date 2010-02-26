Кучеренко: строительно-сберегательные кассы не нужны

В условиях недоверия к власти внедрение строительно-сберегательных касс не имеет смысла.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его словам, ипотечная система финансирования строительства зашла в тупик во всем мире. «Система сберегательно-строительных накоплений – это в некоторой степени альтернативная система, которая вместе с ипотечной сможет намного эффективнее привлекать в том числе средства населения», – пояснил он.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что благодаря строительно-сберегательным кассам отстроилась Германия после Второй мировой войны, в Чехии и Словакии за 15 лет был «сумасшедший» экономический рост, потому что внедрение этого механизма влечет за собой новую систему привлечения инвестиций от населения. Сейчас данная система активно работает в Казахстане, Беларуси и России.

По оценкам министра, за два-три года с помощью внедрения механизма строительно-сберегательных касс, «если население вернется к государственным банковским институтам, есть возможность консолидировать 50-70 млрд. грн., которые могут быть направлены в финансирование строительства».

Но при этом, по словам В.КУЧЕРЕНКО, система финансирования строительства должна предусматривать новые механизмы выделения земли, строительства инфраструктуры, чтобы это не влияло на стоимость квадратного метра. «Это будет достаточно революционный подход», – добавил он.

Министр ЖКХ отметил, что в нынешней ситуации, когда у всех на слуху истории со строительными и трастовыми пирамидами, которые ничем не закончились, внедрять строительно-сберегательные кассы не имеет смысла. «Мы сегодня готовы подготовить законопроекты в рамках концепции, обсудить их с экспертами. И когда будет возвращено доверие к власти, тогда его (механизм строительно-сберегательных касс – УНИАН) можно начинать. Если мы стартуем раньше, мы его похороним», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию развития жилищной кооперации и внедрения жилищных строительно-сберегательных касс в Украине.

С целью определения правовых, организационных и экономических принципов деятельности этих институтов планируется разработать законопроекты «О жилищной кооперации» и «О жилищных строительно-сберегательных кассах».

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией этой концепции, осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете на выполнение Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.