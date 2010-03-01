Программа предоставления жилья льготникам через ГИУ завершилась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодняшний день правительство фактически завершило выполнение антикризисной программы по предоставлению жилья льготным категориям граждан через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров, отметив, что очередникам-льготникам предоставлено уже более 5,5 тыс. квартир.

“Я хочу отметить, что уже на эту минуту построена и передана людям 5 561 квартира. Речь идет о том, что антикризисную программу для строителей, которую мы намечали, мы выполнили и даже перевыполнили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что на сегодняшнем заседании Кабмина правительство примет решение о выделении очередной партии квартир для льготников.

Как уточнил УНИАН руководитель ГИУ, на сегодняшнем заседании планируется выделить более 260 квартир льготникам.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительство планирует принять решение по распределению медицинского оборудования и техники для больниц в различных регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), по состоянию на 25 декабря 2009 года, выполнило правительственную программу обеспечения жильем льготников по выкупу жилья в недостроенных жилых домах со степенью готовности более 70% на 97,6%.

ГИУ заключило договоры на приобретение 5 508 квартир в 174 объектах, строительство которых завершено, на общую сумму 1,477 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне 2009 г. Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.