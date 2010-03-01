Вторичка Одессы подорожала на 0,09%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,09% (1 долл.) - до 1 406 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 079 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 610 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,28% (5 долл.) – до 1 610 долл., Молдаванки – на 0,51% (6 долл.) - до 1 133 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в поселке Котовского – на 0,63% (7 долл.) – до 1 079 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости 1 кв.м. жилья произошла в районах Черемушки – на уровне 1 189 долл., Таирово – на уровне 1 345 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,28% (4 долл.) – до 1 405 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 26,03% (493 долл.) – до 1 401 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.