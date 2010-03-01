На вторичном рынке Киева жилье подорожало на 0,26%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,26% (4 долл.) - до 1 679 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 286 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 676 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском – на 0,23% (3 долл.) – до 1 382 долл., Голосеевском – на 0,46% (8 долл.) – до 1 683 долл., Дарницком – на 0,38% (5 долл.) – до 1 286 долл., Деснянском – на 0,31% (4 долл.) – до 1 321 долл./кв. м, Оболонском районе – на 0,32% (5 долл.) – до 1 708 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе - на 0,59% (16 долл. ) – до 2 676 долл./кв. м, Соломенском – на 0,11% (2 долл.) – до 1 511 долл., Святошинском – на 0,04% (1 долл.) – до 1 389 долл.

В то же время стабилизация стоимости квартир произошла в Шевченковском районе – на уровне 2 182 долл./кв.м и Подольском районе – на уровне 1 548 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,13% – до 1 675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.