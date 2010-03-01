Земля завода “Радикал” передана под жилищную застройку

Киевсовет передал землю в столице, на пересечении улиц Николая Лебедева и Красноткацкой, которая была в пользовании ОАО “Радикал”, под жилищную застройку коммунальному предприятию “Житлоинвестбуд-УКБ”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали на заседании сессии Киевсовета в пятницу 65 из 74 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Они прекратили право пользования ОАО “Радикал” 3,95 га земли в Дарницком районе и часть этих земель – 1,45 га на пересечении улиц Николая Лебедева и Красноткацкой - передали под жилищную застройку, предусмотренную в пределах проекта реконструкции и застройки микрорайона, ограниченного улицами Попудренко, Минина, Красноткацкой и Красногвардейской.

Земля передана “Житлоинвестбуд-УКБ” в постоянное пользование. Согласно документации, участок застроен.