Вторичка Донецка подорожала на 0,32%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,32%, или 4 долл., – до 1 тыс. 110 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 716 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 тыс. 418 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Буденновском – на 0,62% (5 долл.) – до 888 долл., Ворошиловском – на 0,69% (10 долл.) – до 1418 долл., Киевском – на 0,44% (5 долл.) – до 1152 долл. и Калининском – на 0,57% (6 долл.) – до 1095 долл./кв. м.

При этом снижение цен на 1 кв. м жилья было зафиксировано в Ленинском районе – на 0,32% (3 долл.) – до 915 долл., Кировском – на 0,60% (5 долл.) – до 815 долл., Пролетарском – на 0,37% (3 долл.) – до 854 долл., Куйбышевском – на 0,36% (3 долл.) – до 923 долл./кв. м, Петровском – на 0,42% (3 долл.) – до 716 долл./кв. м

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,41%, или 5 долл., – до 1 тыс. 107 долл./кв. м; в 2009 году снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1 102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.