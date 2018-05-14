Долги за ЖКУ: готовьтесь, к Вам идет госисполнитель…

Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг растут в геометрической прогрессии, причем тенденция к снижению не просматривается. К концу прошлого года, по данным Госкомстата, долг населения за потребленные ЖКУ достиг 10 млрд грн., за кварплату – порядка 2 млрд грн., за отопление – почти 5 млрд грн. «Лидируют» по несознательности или, скорее, неплатежеспособности населения - Донецкая (долг - 865 млн. грн), Днепропетровская (710 млн. грн.) и Харьковская (700 млн. грн.) области.

Цифры говорят о многом. И это при том, что избежать повышения тарифов на ЖКУ в ближайшее время не удастся. Таково одно из условий предоставления Украине очередного транша МВФ, а без этих средств старательно отодвигаемый дефолт может стать явью, да и коммунальщики взывают о помощи. И если даже новая власть сможет уйти от подорожания, то в целом это не изменит ситуацию. Хоть верхи нас уверяют, что кризис завершился, на своих карманах украинцы это не прочувствовали. А когда в кошельке пусто, то, как не изощряйся, а платить за блага нечем...

Аварии на теплотрассах, неубранный снег, сосулечные "бобмежки", прекращение подачи воды и тепла - вот все то, с чем пришлось столкнуться стране в нынешнюю зиму. И даже, если принять во внимание безалаберность коммунальщиков, становится ясно, что без денег эта безалаберность превратится просто в бедствие. Чтобы спасти ЖКУ, государству остается одно – бороться с нарушителями порядка, т.е. с неплательщиками. Как говорится, долг платежом красен. И если население не хочет рассчитываться, то с этим ему «помогут». Особенно активно за дело взялись на востоке страны, как раз там, где этих самых должников больше всего. Недавно активизировалась и Винницкая область. Госисполнители вознамерились обратиться в суд за разрешением входить в дома неплательщиков при их отсутствии и описывать имущество в счет долгов. Казалось бы, ничего нового и криминального в украинской практике в данном случае нет, если бы не одно но…

Незванные гости

О процессе «выбивания» долга по порядку. На сегодня коммунальные предприятия стараются не затягивать с этим, поэтому на разработку в исполнительные органы поступают материалы на долги за ЖКУ на сумму от 200-300 грн.

Как рассказала госисполнитель Елена, от исполнительной службы постоянно требуют максимального выполнения поставленных задач. Таким образом, «проческа» мест жительства должников идет регулярно. Бывает и такое, что принесенная весть становится для хозяев квартиры большим сюрпризом… Кстати, визит можно наносить с 6 до 22 часов. Как отмечает Елена, лучше приходить рано, спросонья запросто впускают в дом, а когда исполнитель перешагнул порог, выставить его тяжело. По ее словам, около четверти (максимум – треть) граждан после «проведывания» погашают долги. «Никто не хочет позора перед соседями», - говорит она.

Кроме того, как рассказала юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ирина Мишанина, открывая исполнительное производство на основании решения суда о взыскании задолженности, в том числе по коммунальным услугам, госисполнитель делает запросы в БТИ, ГАИ, налоговую службу для получения информации об имущественном состоянии (наличии движимого/недвижимого имущества) должника, его месте работы (поскольку источником погашения долгов может быть заработная плата).

Если несколько визитов (как на работу, так и по адресу проживания должника) не дают позитивных результатов, или же госисполнителю «мягко намекают» на нежелание общаться, то он имеет право через суд получить разрешение на принудительное вторжение в квартиру или дом должника с целью описать и передать на реализацию его имущество.

Согласно Закону «Об исполнительном производстве», основанием для открытия исполнительного производства является исполнительный документ: заявление взыскателя о принудительном выполнении решения, или заявление прокурора в случаях представительства интересов граждан или государства в суде.

«Если у исполнителя есть решение суда о принудительном вторжении в помещение должника, то в таких действиях нет ничего противозаконного. Более того, присутствие хозяев дома во время описи, ареста и изъятия имущества совсем не обязательно», - подчеркивает И.Мишанина. По ее словам, все это должно проходить в присутствии понятых и участкового. Описанное имущество указывается в акте и передается на хранение третьей стороне исполнительного производства, или третьим лицам до передачи по производству.

Чем богаты, тому и рады…

Арестованное имущество проходит оценку, процесс может длиться до месяца. Затем – реализация. Право на его продажу в 2010 году, по данным Минюста, получили 5 компаний: ПП «Специализированное предприятие «Юстиция», Государственная акционерная компания «Национальная сеть аукционных центров», ПП «Нива – В.Ш.», ООО «Юнор» и ГП «Укррезерв». Если имущество должников долгое время не продается, то его переоценивают.

Иногда граждане в присутствие госисполнителя сами «советуют», что можно выставить на реализацию, рассказывает Елена. Но, как часто бывает, товары могут быть неликвидными, соответственно, и изымать их нет смысла. Есть также перечень товаров первой необходимости, которые изымать нельзя. К примеру, холодильник. Вот если их в наличие два, то одним придется «поделится». Но на этом «защита» нарушителей не ограничивается. Согласно закону об исполнительном производстве, нельзя оставлять должника голым. На него и лиц, которые пребывают на его содержании, предусмотрены «одно летние или осеннее пальто, одно зимнее пальто или тулуп (судя по всему - дубленка - ред.), один зимний костюм (для женщин – два зимних платья), один летний костюм (для женщин – два летних платья), головные уборы – по одному на каждый сезон. Для женщин еще полагаются две летние косынки, одна теплая (или шаль), а также другая одежда, изношенная более чем на 50%. Кроме того, останется в доме по одной паре летней, осенней, зимней обуви, а также обуви, «потрепанной» более чем на 50%. Далее – белье (не больше двух смен на каждого члена семьи), посуда, по одной кровати и стулу на каждого члена семьи, все детские вещи, а также корова, коза, или овца и т.д.

Как видим, перечень не соответствует реалиям дня, как впрочем большинство норм украинского законодательства. Между тем, далеко не все неплательщики тратят на хлеб последние деньги, среди них достаточно много безбедных граждан. Госисполнителям часто приходится иметь дело с людьми, для которых оплата коммунальных счетов не вписываются в жизненные принципы. Но и на них находится управа. К примеру, как рассказывает Елена, самый удобный способ заинтересовать такого должника – арест его автомобиля. Реакция мгновенная, если учесть, что сумма долга, как правило, значительно меньше, чем стоимость четырехколесного друга. Да и хлопотать госисполнителю особо не приходится. Достаточно через ГАИ наложить арест на авто и выслать его копию собственнику. По словам госисполнителя, такие ситуации практически никогда не заканчиваются изъятием автомобиля, но в целом способ надавить - один из самых действенных.

И все же, если у Вас по определенным причинам начинают накапливаться долги по оплате ЖКУ, то не ждите критической стадии. Как советует И.Мишанина, данный вопрос можно урегулировать в досудебном порядке, через ЖЭК, путем реструктуризации долга. Но если решение суда вступило в силу и Ваше имущество подлежит принудительному изъятию, юрист советует обратиться в суд с заявлением о рассрочке или отсрочке платежей.

Самый верный способ не попасть в скользкое положение - не создавать долги. Просто регулярно платить за ЖКУ, как нам и рекомендует власть. Даже когда стоишь перед выбором – или детям кусок мяса и фрукты, или квартплата?.. С учетом того, что разрешить данный вопрос пытается большая часть украинцев, не стоит унывать - Вы не одиноки. А главное, верхи всегда о нас «позаботятся», как и госисполнители…

Юлия Главацкая (УНИАН)