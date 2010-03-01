Вторичка Харькова подорожала на 0,35%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в феврале т.г. выросла на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 808 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 163 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,68% (8 долл.) – до 1 163 долл., Ленинском – на 0,67% (7 долл.) – до 986 долл., Коминтерновском – на 0,64% (5 долл.) – до 855 долл., Октябрьском – на 0,27% (2 долл.) – до 878 долл., Фрунзенском – на 0,28% (3 долл.) – до 882 долл., Червонозаводском – на 0,62% (5 долл.) – до 859 долл., Дзержинском районе – на 0,90% (10 долл.) – до 1143 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Московском районе – на 0,24% (2 долл.) – до 855 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости жилья произошла в Орджоникидзевском районе – на уровне 808 долл./кв.м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе т.г. стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году - снизилась на на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.