Киевсовет утвердил стартовые цены на 12 земельных участков
Для их продажи через аукцион
Киевсовет утвердил стартовые цены на 12 земельных участков для их реализации через аукцион.
Соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета в пятницу.
Так, утверждены стартовые цены на земельные участки в Деснянском районе:
площадью 0,8 га для строительства производственной базы на ул. Пуховской, 4-а - 5,631 млн. грн.;
площадью 0,12 га на ул. Теодора Драйзера (возле существующей автостоянки) для строительства пункта автосервиса - 1,07 млн. грн.;
площадью 0,08 га на ул. Теодора Драйзера, 34 для строительства дома административно-бытового назначения - 1,605 млн. грн.;
площадью 0,2 га на ул. Крайней, 1-в для строительства автомойки – 3,124 млн. грн.;
площадью 0,13 га на пересечении улиц Милославской и Николая Закревского для строительства автомойки с комплексом сопутствующих услуг – 1,305 млн. грн.
В Святошинскому районе Киева решено продать земельный участок площадью 0,2 га для строительства торгового комплекса на ул. Ирпенской (возле д. №62), на которую установлена стартовая цена в размере 6,977 млн. грн.
В Оболонском районе на аукцион будет выставлен земельный участок площадью 1,12 га на ул. Богатырской, 3 для строительства торгового центра с паркингом общего пользования, стартовая цена которого – 22,291 млн. грн. А также участок площадью 0,06 га для строительства заведений торговли и общественного питания на ул. Автозаводской, 19-21, стартовая цена – 1,749 млн. грн.
В Дарницком районе будет предлагаться для продажи с аукциона три земельных участка: на ул. Коллекторной площадью 1 га для строительства складских зданий, стартовая цена – 5,766 млн. грн.;
на ул. Срибнокильской,14 площадью 0,06 га для строительства гостинично-офисного здания, стартовая цена – 1,642 млн. грн.;
на ул. Автотранспортной (у дома №6) площадью 0,24 га для строительства автомойки и комплекса по предоставлению услуг для автомобилей, стартовая цена – 1,997 млн. грн.
Еще один земельный участок, определенный для продажи с аукциона, находится в Голосеевском районе. Это 0,18 га в пер. Моторном, 5, где существующим проектом застройки квартала предусмотрено строительство административно-офисных зданий. Утверждена стартовая цена земельного участка в размере 3,167 млн. грн.