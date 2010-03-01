Количество сделок купли-продажи жилья в Украине сократилось на треть

В Украине в 2009 году нотариусами было удостоверено почти 246,5 тыс. договоров купли-продажи жилой недвижимости, что на 27% меньше аналогичных показателей 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на отчетность Министерства юстиции по работе государственных и частных нотариусов, в 2009 году нотариусы удостоверили почти 225 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что на 25% ниже показателей 2008 года.

При этом в 2009 году в Украине было продано 38 усадеб, тогда как в 2008 году – почти 500.

В Минюсте отметили, что в 2009 году на 5% выросло количество договоров мены жилой недвижимости. В частности, в прошлом году было удостоверено 5505 договоров мены, из них 5082 квартир и жилых помещений и 11 усадеб.

При этом количество удостоверенных договоров дарования, пожертвования жилой недвижимости, прекращения права содержания взамен на приобретение прав на недвижимое имущество и прекращение права на алименты на ребенка в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество и т.д. в 2009 году снизилось на 13% - до 145381 договоров.

По данным министерства, в 2008 году количество сделок купли-продажи жилой и нежилой недвижимости снизилось на 20% по отношению к 2007 году.