Помещение ряда посольств столичная власть выставит на аукцион

БЮТ в Киевсовете заявляет, что действующая столичная власть намерена продать на аукционе коммунальные здания, в которых расположены посольства и консульства иностранных государств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутатской фракции БЮТ в Киевсовете со ссылкой на депутата фракции, заместителя председателя комиссии Киевсовета по вопросам собственности Дениса МОСКАЛЯ.

По его информации, соответствующие изменения к «Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины г. Киева на 2007-2010 годы» были приняты “большинством ЧЕРНОВЕЦКОГО-ЯНУКОВИЧА” на заседании Киевсовета 17 сентября 2009 года, но стало известно об этом депутатам БЮТ только сейчас.

«Фактически под угрозой выселения оказались, в частности, посольства Франции, Австрии, Чехии, а также представительство Европейской комиссии в Украине”, - сообщил Д.МОСКАЛЬ.

По его данным, в настоящее время эти помещения принадлежат к коммунальной собственности. В случае, если здания будут проданы на аукционе, как это предусматривает решение Киевсовета, новые владельцы получат право поставить вопрос о выселении юридических лиц, которые эти помещения занимают.

По словам Д.МОСКАЛЯ, обеспокоенность проблемой возможного выселения иностранных представительств уже выразило Главное управление Службы безопасности Украины, поскольку продажа зданий, в которых расположенные иностранные консульства и посольства, может нанести вред имиджу Украины на международном уровне.

В соответствии с выше отмеченным решением Киевсовета под угрозой выселения оказались также посольства Турецкой Республики, Хорватии, Армении, Киргизии, Кубы, Болгарии, Румынии, Египта, Франции, Австрии, Чехии, Алжира, консульство Польши и представительство Европейской комиссии в Украине, утверждает БЮТовець.