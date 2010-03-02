Жители Украины оплатили ЖКУ на 69,9%

Жители Украины в январе т.г. оплатили за жилищно-коммунальные услуги 2,8 млрд. грн., что составляет 69,9% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Киеве и Черниговской областях (95% - 84,7%), самый низкий – в Днепропетровской области и в Севастополе (57,7% - 57,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в январе т.г. увеличились на 10,2%, по сравнению с январем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 444,2 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в январе т.г. на 11,1%, по сравнению с декабрем 2009 г. и на начало февраля 2010 г. составляла 11746,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,9 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в январе т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 36% владельцев лицевых счетов, содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 26,7%, вывоз бытовых отходов – 24,2%, централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,9%, газоснабжение – 20%.

В январе население оплатило за электроэнергию 610,2 млн. грн., что составляет 132,5% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало февраля т.г. составила 3070,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.