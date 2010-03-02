Житомир на ЖКХ получит кредит ЕБРР в 10 млн. евро

Житомиру на развитие жилищно-коммунального хозяйства будет предоставлен кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 10 млн. евро и грант в 5 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, разрешение на получение кредита КП «Житомиртеплокоммунэнерго» дали сегодня на сессии депутаты Житомирского горсовета.

По словам мэра города Веры ШЕЛУДЧЕНКО, еще в 2008 году житомирское КП «Житомиртеплокоммунэнерго» обратилось к ЕБРР с просьбой выдать кредит для поддержки программы инвестиций этого предприятия в плане повышения энергоэффективности инфраструктуры центрального отопления города.

После проведенного аудита предприятия и технико-экономического обоснования возможности предоставления ему кредита, ЕБРР решило выделить этот кредит под гарантию Житомирского горсовета.

При этом В.ШЕЛУДЧЕНКО уточнила, что предприятие планирует получить кредит и грант до октября этого года. По ее словам, он необходим, чтобы удержать предприятие в коммунальной собственности территориальной общины города и не приватизировать его. Последнее, сказала мэр, приведет к повышению стоимости тарифов на услуги КП «Житомиртеплокоммунэнерго».

Житомирский городской голова отметила, что уже получено согласие кредитного комитета ЕБРР на выделение предприятию указанного кредита. Средства кредита будут использованы для финансирования программ, направленных на уменьшение потерь энергии и повышение качества услуг системы теплоснабжения в Житомире.

Речь идет об установке в отдельных домах индивидуальных теплопунктов со счетчиками тепла, которые заменят устаревшие центральные теплопункты, реконструкции и модернизации котельных с использованием мер повышения энергоэффективности, замене устаревших труб сети новыми изолированными трубами, установке новой когенерационной установки по производству тепла и электроэнергии.

КП «Житомиртеплокоммунэнерго» сможет обслуживать кредит в случае постоянного соответствия тарифов на теплоснабжение себестоимости и наличия в тарифе инвестиционной составляющей.

Начало погашения кредита предусмотрено через 3 года, срок погашения - 10 лет.

Также впервые в Украине Житомиру выделят грант на 5 млн. евро из средств Программы партнерства ради энергоэффективности и охраны окружающей среды в Восточной Европе. Средства гранта дополняют финансирование ЕБРР и будут использованы для финансирования важных компонентов программы первоочередных инвестиций - двух биотопливных установок, установку в отдельных домах индивидуальных теплопунктов и соответствующую модернизацию насосов, установку мини-ТЭЦ.

Справка УНИАН. КП «Житомиртеплокоммунэнерго» обслуживает 211 км всех тепловых сетей Житомира, из которых 70% изношены, а 12 км – в аварийном состоянии. Кредит позволит заменить 15% всех требующих ремонта теплосетей в Житомире.