Ремонт канализации Киева за пять лет сделан только на 21%

Городская программа ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева на 2006 - 2010 годы выполнена всего на 21%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Кроме того, специалисты ведомства отмечают, что аудит Счетной палаты выявил неэффективное управление средствами Стабилизационного фонда в сумме 159,3 млн. грн. (59% от общего объема 270 млн. грн.), выделенных на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства столицы.

В результате незавершенности строительства трех коллекторов и двух водопроводов не улучшены условия водоснабжения, пожаротушения и водоотвода как центральной части Киева, так и окраин, где проживает более 300 тыс. человек.

Вторая нитка главного городского канализационного коллектора, которая проходит по территории НСК «Олимпийский» и отнесена к мероприятиям по подготовке к Евро-2012, профинансирована за счет средств госбюджета в объеме 37% к плану. Городской бюджет профинансировал работы на объекте только в объеме 11% (1,1 млн. грн.). И это при том, что указанный коллектор, строительство которого начато в 1993 году, должен был быть введен в эксплуатацию в 2000 году. Сметная документация не пересматривалась в течение 12 лет, срок сдачи объекта до сих пор не определен. Стоимость строительства, по данным Счетной палаты, ориентировочно возрастет до 1 млрд. грн., то есть почти в 3 раза.

Отсутствие в системе централизованной канализации Киева дублирующей нитки главного коллектора не позволяет переключить в настоящее время действующую первую нитку (изношена на 100% и находится в аварийном состоянии) на новый коллектор, а это создает угрозу экологической катастрофы в правобережной части столицы.