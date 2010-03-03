Кабмин намерен регулировать рынок коммунальных услуг

Кабинет Министров Украины предлагает создать Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРКУ).

Об этом говорится в законопроекте №6117, внесенном Кабмином в парламент 27 февраля т.г.

Согласно пояснительной записке, создание комиссии, на которую возлагаются функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, предоставляющих услуги централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, является первым шагом и оптимальным путем решения вопросов, связанных с усовершенствованием системы ценообразования на рынке коммунальных услуг, который способен предотвратить стремительное повышение тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

Законопроектом предусмотрено, что НКРКУ является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого координирует Кабмин.

Основными задачами НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках.

Для создания НКРКУ необходимо финансирование из государственного бюджета в размере 2 млн. грн. Предусматривается, что общая численность комиссии составит 86 человек.