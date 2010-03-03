Ипотека станет доступнее

Снижение первоначального взноса по ипотечным кредитам в России с 30% до 20% может сделать ипотеку доступной для 5 миллионов домохозяйств или 15 миллионов человек в России, заявил в среду в рамках заседания "круглого стола" "Перспективы ипотеки в решении жилищного вопроса россиян" заместитель председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и ЖКХ Александр Починок, сообщает РИА Новости.

В середине февраля Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, разрешающий секьюритизацию ипотечных кредитов с первоначальным взносом в 20% вместо нынешних 30% в целях повышения доступности ипотеки. Законопроект предлагает разрешить включать в состав ипотечного покрытия ипотечных ценных бумаг кредиты, в которых доля средств, предоставляемых банком, составляет 80%, а доля собственных средств гражданина - 20%.



"Произойдет упятерение объемов ипотечного кредитования, ипотека станет более доступной и простой, менее рисковой", - указал Починок.



При этом, добавила заместитель директора Независимого института социальной политики Лилия Овчарова, на сегодняшний момент в ипотечных программах участвуют лишь 2-2,5% домохозяйств или 900 тысяч домохозяйств.



"Подобные планы возможны из-за свойственной нам гигантомании. Даже если мы сможем сделать участниками ипотечных программ 3 миллиона домохозяйств, можно выдать присутствующим здесь грамоты", - заявила она.



В то же время, добавил директор по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ Сергей Алексашенко, для реализации программы по развитию ипотечного кредитования правительству России потребуется триллионы рублей, однако пока там "дырка".



"Проблемы очевидно есть. Если опять стоит цель сделать ипотеку доступной для 60% населения к 2030 году, то надо выходить на строительство 100 миллионов квадратных метров или больше, и объем рынка ипотеки должен вырасти в 5-10 раз. На сегодняшний день совокупный объем ипотечных кредитов менее 1 триллиона рублей, однако при такой стратегии развития он должен будет составить 5 или 10 триллионов рублей. Откуда у государства такие деньги?" - заключил Алексашенко.