Угроза отключения в Киеве горячей воды – это провокация

Угроза отключения Киеву горячей воды из-за долгов АК «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины», которая прекращает поставки газа для нагрева воды – это провокация тепловиков и горадминистрации, в результате чего пострадавшей стороной окажутся простые киевляне.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

«Все прекрасно понимают, что Меморандум о стабильности энергоснабжения в отопительный сезон 2009-2010 гг., на который постоянно ссылается «Киевэнерго» - «филькина грамота». Мы предупреждали, что подобный документ не имеет никакой юридической силы и является всего лишь элементом предвыборной кампании для успокоения электората: как только выборы закончатся, проблемы во взаимоотношениях между поставщиками энергоносителя, тепловиками и местными властями возобновятся с удвоенной силой, а страдать от этого будут простые граждане, которые усердно платят по счетам», - сказал он.

Лидер «Коммунального фронта» отметил, что «по сути, ни тепловикам, ни горадминистрации, нет дела до простых граждан. Люди для них всего лишь разменная монета в их финансовых спорах. Каждый из них хочет использовать человеческое недовольство в своих корыстных целях: «Киевэнерго» – чтобы выбить долги из мэрии, а мэрия – чтобы вообще ничего не платить».

По его мнению, киевлян как потребителей, платящих по счетам, не должен волновать вопрос правоты той или иной стороны спора, а должен беспокоить лишь конечный позитивный результат предоставления им качественных услуг.

«Доля вины лежит на каждом из субъектов спора. Они имели достаточно времени, чтобы урегулировать эту проблему, но вместо этого продолжали жить, как ни в чем не бывало, получая немалые прибыли», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщалось, 2 марта в СМИ было озвучено предупреждение «Киевэнерго» о том, что жители Киева могут остаться без горячего водоснабжения, если горгосадминистрация не погасит свой долг в размере 1 млрд. 690 млн. грн.