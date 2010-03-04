Объемы строительства в Украине в этом году вырастут на 15-20%

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует в этом году увеличение объема строительно-монтажных работ в Украине на 15-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

"Резкого скачка не произойдет. Я думаю, что полностью оправдано говорить о возможности такого роста по итогам 2010 года приблизительно на 15-20% от итогов 2009 года. Это реально", – сказал он.

По словам министра, наибольший спад объемов строительства наблюдался в декабре 2008 – январе 2009 года.

"Я думаю, что когда возродится кредитование, а по оценкам аналитиков и сотрудников банковской сферы кредитование возобновится уже во втором квартале 2010 года, у нас будет стремительный рост объемов строительно-монтажных работ, а значит, по итогам года у нас есть основания надеяться на существенный их рост", – сказал В.КУЙБИДА.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2009 года снизили объемы работ на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.