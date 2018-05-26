Штрафами – по мусору, или Разделяй и выбрасывай

В феврале нынешнего года вступил в силу закон, которым в Украине устанавливается обязательный раздельный сбор бытовых отходов («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с отходами»). Документ вводит целый ряд штрафов для граждан и чиновников за ненадлежащее обращение с отходами. Станут ли штрафные санкции достаточным стимулом для того, чтобы раздельный сбор из «бумажной» плоскости перешел в практическую? И насколько в стране созданы реальные условия для того, чтобы у добропорядочного гражданина было не только желание, но и возможность соблюдать требования закона?

Наша куча немала

С недавнего времени проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов стала занимать не только экологов, но и простого обывателя. Срок годности большинства свалок для захоронения отходов «просрочен», а попытки найти новые площади под полигоны вызывают стойкое сопротивление населения – их пугает перспектива близкого соседства со свалкой. «Мусорные войны» в Тернополе и Херсоне, где проблемы с вывозом ТБО зашли в тупик, грозят приобрести национальные масштабы.

По данным экологов, каждый украинец ежегодно создает около 220-250 кг твердых бытовых отходов, а жители больших городов – 330-380 кг, и эти объемы растут на 20% в год.

Традиционно весь мусор накапливается в одном ведре и выбрасывается в контейнер, а затем вывозится на свалки или полигоны.

Сегодня в Украине насчитывается более 3,6 тыс. полигонов общей площадью свыше 6,3 тыс. га.

Экологи отмечают, что масла в огонь подливают жители частного сектора, которые из-за отсутствия надлежащей системы сбора отходов создают тысячи мелких стихийных свалок. Причем создаются стихийные свалки в непосредственной близости возле населенных пунктов, но почему-то они не пугают местных жителей так, как одна большая "официальная" свалка.

По мнению специалистов Всеукраинской экологической лиги, одной из самых острых проблем является утилизация ПЭТ-тары. Отходы полимеров составляют около 10-15% общего объема бытового мусора или около 20 кг в год на человека.

Ранее в разных городах страны были попытки ввести систему раздельного сбора мусора. К примеру, в Миргороде это стало неотъемлемой частью жизни. А вот столичных жителей не удалось приобщить к цивилизованному сбору ТБО.

По данным Государственного управления охраны окружающей природной среды КГГА, 90% отходов попадает на свалки столицы без предварительной сортировки.

По мнению управления, решить проблему с мусором может двухконтейнерная система сбора ТБО (пищевые отходы и отходы для вторичной переработки), строительство второго мусоросжигательного завода на правом берегу Днепра и двух сортировочных заводов рядом с мусоросжигательными. Благодаря этому нагрузка на полигоны, куда свозят городские отходы, уменьшится в среднем на 30-40%.

Штрафы в геометрической прогрессии

Методику раздельного сбора мусора – использование двух или четырех контейнеров для разных его видов еще предстоит разработать Министерству по вопросам ЖКХ. Главное, закон определяет, что собственники, арендаторы, пользователи жилых домов, земельных участков обязаны заключить договора с исполнителем услуг по вывозу мусора, обеспечить оплату этих услуг и раздельный сбор ТБО. Для этого предусматривается установка контейнерных площадок и урн.

«Самое главное, что есть в этом законе, – каждый гражданин, каждая организация должны иметь договор на вывоз мусора. Если у него нет такого договора, он может быть оштрафован», – пояснил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр Мазурчак.

Он также акцентировал внимание на том, что документом увеличены штрафные санкции с 17-51 грн. до 360-1700 грн. для должностных лиц и граждан. Штрафовать будут за нарушение правил, норм, законодательства в сфере благоустройства и обращения с отходами. Выписывать штрафы – прерогатива инспекций при исполкомах, инспекций по экологии, инспекций по благоустройству, а также инспекций по жилищно-коммунальному хозяйству. Кстати, МинЖКХ активно работает над тем, чтобы наделить Госжилкоммунинспекцию функциями по сбору штрафов.

Юрист адвокатской компании Arzinger Елена Бондаренко пояснила, что, согласно закону, граждане должны вести раздельный сбор отходов в порядке, предусмотренном специальной методикой (сейчас - Методические рекомендации по организации раздельного сбора твердых бытовых отходов, утвержденные приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины N 242 от 05 августа 2008 г.). «Таким образом, отсутствие сортировки отходов будет являться нарушением требований относительно обращения с отходами во время их сбора, и, теоретически, если такое нарушение будет соответствующим образом доказано, на виновного может быть наложен штраф», – добавила она.

Прежде всего это касается владельцев частных домов, поскольку жители многоэтажек договариваются с перевозчиками отходов через ЖЭКи. В то же время, штрафы актуальны и для жителей многоэтажек в тех городах, где, в отличие от столицы, договоры на вывоз мусора заключаются с каждой квартирой отдельно.

«Сегодня около 60% частных домов таких договоров не имеют. Сейчас у нас появляется абсолютно четкий механизм заставить всех, и граждан в том числе, заниматься этой проблемой», – подчеркнул первый замминистра.

Кроме того, штрафные санкции (340-1360 грн.) предусматриваются для граждан, которые нарушают требования по обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения, а также за нарушение госстандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов.

При этом размер штрафов населению за порчу и загрязнение сельскохозяйственных земель увеличен со 170-340 грн. до 340-1360 грн.

Должностные лица будут штрафоваться за те же правонарушения, но размер их ответственности будет выше – 850-1700 грн.

Мусор и люди

Пока закон только сформулировал правила игры на рынке ТБО. Но предстоит самое трудное – приучить население к системе «мухи – отдельно, котлеты – отдельно». К примеру, в столице, где программа по раздельному сбору мусора работает в пяти районах, далеко не все жители спешат обзаводиться лишней парой-тройкой ведер. Почему, казалось бы, не сделать доброе дело и не помочь городу избавиться от продукта своей жизнедеятельности?

По мнению первого замминистра ЖКХ, нежелание людей собирать мусор раздельно объясняется просто: плата за вывоз мусора всегда была маленькой, и никто на это не обращал внимания. Вторая причина – моральная: люди не были готовы к такому распределению. Третья – не было контейнеров на отдельное разделение.

«Сначала нужно, чтобы появились контейнера. Потому нужно делать пропаганду среди людей, а потом уже – наказывать тех, кто этого не делает», – убежден он.

Средства на закупку контейнеров должны выделяться из муниципальных бюджетов. А в столице, например, до нынешнего времени не принята программа обращения с бытовыми отходами.

А.Мазурчак считает, что программа выгодна городу, потому что он получает вторичное сырье, которое можно продать перерабатывающим предприятиям. «Местные власти его получают даром от населения, сдают на заводы по переработке и получают за это средства. Во-вторых, они уменьшают нагрузку на свалки», - добавил он.

По мнению чиновника, нам следует брать пример с Европы, где речь идет о том, что 80% отходов должно быть рассортировано, а 20% - идет на свалку.

Директор по качеству ОАО «ГринКо», внедряющей раздельный сбор отходов в пяти районах столицы, Елена Биланчук считает: для того, чтобы «заразить» европейским примером украинцев, нужна комплексная государственная программа, состоящая из двух частей – мотивационной и информационной. «Мотивация – это снижение расходов на раздельный сбор, чтобы люди были заинтересованы разделять отходы. Информационная часть – это большая и трудоемкая программа информирования населения и активной пропаганды раздельного сбора», – пояснила она.

Если следовать букве закона, конкретных механизмов стимулирования населения к раздельному сбору пока нет. Законодательно прописано только необходимость создания условий «для реализации раздельного сбора бытовых отходов путем внедрения социально-экономических механизмов, направленных на поощрение создателей этих отходов к их раздельному сбору», – отметила юрист компании Arzinger.

Разве что при проектировании жилых домов, общественных, производственных, складских и других помещений предполагается строительство и обустройство контейнерных площадок для раздельного сбора и хранения бытовых отходов, урн для бытовых отходов.

В профильном министерстве бороться со свалками, в том числе и стихийными, собираются не только уговорами, но и методом экономического воздействия. Поскольку договор на вывоз мусора обязателен, соответственно, по нему нужно платить перевозчику. А размер платы зависит от кубатуры.

«Когда человек будет платить деньги, выбрасывай мусор куда хочешь. Ты деньги все равно должен заплатить. Тогда он берет контейнер. А когда он берет контейнер, то у него возникает вопрос – пластиковая бутылка занимает литр размера, а весит несколько грамм. Значит, легче бутылку уплотнить, выбросить ее в отдельную тару. Пластик отдельно, стекло – отдельно, органику – сделать компост на своей территории», – пояснил логику закона А.Мазурчак.

Город-образец такой модели – Миргород. Говорят, что после введения раздельной системы, курортный городок преобразился. Городу удалось выйти на окупаемость этих работ за счет прямых договоров с заводами по переработке вторичного сырья.

Тарифы не вырастут

По оценкам компании «ГринКо», в 2009 году Киев сгенерировал чуть больше 5 млн. куб.м ТБО, что на 15-20% больше, чем в 2008 году. «Если принять, что средний тариф на вывоз и утилизацию мусора равен 20 гривнам за кубометр, нетрудно вычислить годовой объем рынка – около 100 млн. грн.», – отметила Е.Биланчук.

В столице расценки на вывоз бытовых отходов утверждаются КГГА на основании расчетов себестоимости услуг компаний-перевозчиков и варьируются от 25 до 70 грн. за 1 кубометр.

Представитель компании уточнила, что тариф на вывоз мусора устанавливается для каждого перевозчика отдельно. При этом власти ограничивают рентабельность этого бизнеса на уровне около 5%.

По словам экспертов, введение раздельного сбора мусора, никак не повлияет на рост тарифов на вывоз ТБО. Наоборот, компании-перевозчики готовы предоставлять скидку на услугу, чтобы заинтересовать сортировать самое ценное – пластик, бумагу, стекло и т.д. Их старания окупятся вдвойне: люди сэкономят, а компании компенсируют скидки на продаже вторсырья.

В то время как государство рассчитывает на вливания в «мусорную» отрасль со стороны инвесторов, те в свою очередь ожидают государственной поддержки. К примеру, в компании «ГринКо» говорят, что существующие сегодня тарифы позволяют лишь вывозить отходы и сваливать их на полигон. «Если тарифы повысить – можно уже говорить об инвестициях, о развитии. Государственная поддержка, дотации – все это будет способствовать развитию отрасли», – добавила Е.Биланчук.

По логике закона, в Украине должна быть сформирована замкнутая система сбора, сортировки и переработки бытовых отходов. Если перевозчиков можно заинтересовать привлекательными условиями, создание мусоросортировочных станций не требует больших капиталовложений, то строительство мусороперерабатывающих заводов – дорогой и долго окупаемый бизнес.

«Большой проблемой являются свалки для утилизации мусора. А если смотреть в комплексе вместе с переработкой отходов – то это миллиарды гривен. Потому что нужно решить вопрос по разделению мусора при сборе, по переработке первичного сырья. А заводов нас сегодня нет», – отметил первый замминистра ЖКХ.

Кроме того, не хватает полигонов и мусороперерабатывающих заводов. «Сегодня есть необходимые технологии, но тут нет экономики. Такой мусороперерабатывающий завод при своей стоимости в 150 млн. евро будет окупаться 30 лет», – пояснил А.Мазурчак.

По его оценкам, на город с населением 100 тыс. человек хватает одного завода, в Киеве нужно как минимум 20 таких мини-заводов.

«В Киеве есть завод «Энергия», но он сжигает мусор и не дает никакой энергии. Ему нужно проложить трубу и включиться в сеть, чтобы давать горячую воду. И такие заводы тогда становятся рентабельными и интересными, потому что они будут давать теплоноситель», – предложил чиновник.

Непременным условием для того, чтобы закон «заработал», в министерстве называют кампанию по обучению людей. «Нужно менять менталитет людей. Нужно организовывать дешевые долгосрочные кредиты. Только тогда мы сможет сдвинуть этот вопрос», – отметил А.Мазурчак.

В компании «ГринКо» настаивают на жестких мерах по контролю выполнения закона (которые предусмотрены законом «О Милиции») со стороны местных властей и комиссий по благоустройству.

«Когда первые штрафы будут публично представлены, люди поймут, что нарушения закона чреваты значительными штрафами, и будут выполнять требования закона – приблизительно такая же картина была в свое время и в Европе», – считает Е.Биланчук.

Если с населением принцип кнута и пряника может сработать, то найти миллиарды на строительство заводов в кризисное время нереально, соответственно, следовать букве закона будет так же сложно, как вычислить квадратуру круга.

Зинаида Блок (УНИАН)