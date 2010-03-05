«Коммунальный фронт» провел акцию протеста

Активисты Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» сегодня под стенами КГГА провели акцию протеста «Последний снег Черновецкому» против политики мэра Киева Леонида Черновецкого в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения.

Как заявил лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО, прошедшая зима показала полное коммунальное фиаско городских властей.

«Они показали свою неспособность управлять городом и его коммунальным хозяйством. Вопросы земли, рынков, уничтожение зеленой зоны, все, что беспокоит общественность – ничто по сравнению с тем, как этой зимой проявила себя коммунальная сфера. Неспособность Черновецкого управлять хозяйством города – это уже вердикт, который поставит крест на его мэрской карьере», - заявил общественный деятель.

Как пояснил В.ЯКОВЕНКО, целью акции было напомнить мэру о провальных итогах зимы для коммунального хозяйства города – ЖЭКов, «Киевавтодора», «Киевэнерго»: «Город более месяца не убирался о снега. Дворы были не проходными, улицы не проездными, десятки тысяч киевлян попали в травмопункты из-за того, что ЖЭКи не выполняли своих прямых обязанностей. Десятки тысяч аварий произошли по вине «Киевавтодора», который не занимался уборкой улиц. Нам обещали тепло в квартирах, но из-за массовых аварий и просто плохой работы котельных тысячи киевских семей не имели тепла в квартирах».

В организации отметили, что на акцию «Последний снег Черновецкому! Коммунальное фиаско мэра» активисты «Коммунального фронта» собрали последний снег со всех районов Киева и привезли его под стены Киевгосгорадминистрации как укор руководству города за его неспособность руководить наиважнейшей сферой городской жизни – коммунальным хозяйством. Кроме этого, пострадавшие от коммунального беспорядка люди – поломавшие свои руки и ноги на льду, получившие травмы от ударов сосулек и попавшие в ДТП из-за разбитых дорог – возложили всю ответственность за происшедшее с ними на городские власти.

Акция прошла под лозунагами: «Киевлянам не нужны чиновники, дайте лучше дворников!», «Леня, не морозься, и нас не морозь!», «Ваш коммунальный беспредел – у нашего терпенья есть предел!», «Хватит из столицы лепить задрызганную станицу!», «Леня - снежок! Леня – холодильник! Леня – костолом!».